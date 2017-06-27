МПК назвал важным решение о допуске РУСАДА к проведению допинг-тестов

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международный паралимпийский комитет (МПК) считает важным решение допустить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) к проведению и планированию допинг-тестов. Об этом ТАСС заявил главный менеджер МПК по связям с общественностью Рафаэль де Альбукерке Маранхао.

Ранее WADA допустило РУСАДА к проведению тестирований и планированию допинг-тестов под наблюдением международных экспертов и Британского антидопингового агентства (UKAD)

"Международный паралимпийский комитет приветствует новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство разрешило Российскому антидопинговому агентству возобновить допинг-контроль. Несмотря на то, что это важный шаг вперед в восстановлении антидопинговой системы в России, еще предстоит выполнить ряд критериев восстановления [включая полное восстановление РУСАДА] до того, как МПК может принять какое-либо решение о восстановлении Паралимпийского комитета России", - сказал собеседник агентства.

Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года. Это автоматически привело к недопуску всей паралимпийской сборной России к Играм 2016 года в Рио-де- Жанейро.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.