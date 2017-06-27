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Марадона станет почетным жителем Неаполя на специальной церемонии 5 июля

Спорт
27 июня, 21:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Торжественная церемония пройдет на площади Пьяцца-дель-Плебишито

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Диего Марадона

Диего Марадона

© EPA/WALTER BIERI

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Диего Марадона станет почетным жителем итальянского города Неаполь на специальной церемонии 5 июля. Об этом сообщил мэр города Луиджи де Маджистрис, чьи слова приводит агентство Ansa.

Отмечается, что торжественная церемония пройдет 5 июля на площади Пьяцца-дель-Плебишито.

"Это будет праздник для людей, Марадона будет находиться в его центре", - сказал де Маджистрис.

В составе итальянского "Наполи", который представляет город Неаполь, аргентинец становился двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка Италии, Кубка УЕФА. Марадона выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год и забил 115 голов в 259 матчах.

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