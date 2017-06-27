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ФК "Европа" из Гибралтара обыграл валлийский ТНС в матче квалификации Лиги чемпионов

Спорт
27 июня, 23:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. "Европа" из Гибралтара в гостях одержала победу над валлийским клубом ТНС со счетом 2:1 в первом матче первого квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов сезона-2017/18.

В составе победителей забитыми мячами отметились Алекс Кильо (8-я минута) и Энрике Гомес (78), у проигравших отличился Скотт Кигли (44).

В других матчах игрового дня "Алашкерт" из Армении обыграл "Санта-Колому" из Андорры - 1:0, "Викингур" (Фарерские острова) оказался сильнее "Трепчи 89" из Косова - 2:1, мальтийский "Хибернианс" одержал победу над эстонским "Таллином" - 2:0. В среду состоится еще одна встреча между североирландским "Линфилдом" и "Ла-Фиоритой" из Сан-Марино.

Ответные матчи пройдут 4 июля.

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