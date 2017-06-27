Агент: "Зенит" предложил €18 млн за футболиста клуба "Бока Хуниорс" Павона

Сборные Португалии и Чили разыграют первую путевку в финал Кубка конфедерацийСпорт 28 июня, 0:05
Футболист "Интера" Перишич выступит на этапе Мирового тура по пляжному волейболуСпорт 27 июня, 23:36
Жители Москвы просят сохранить Дом культуры имени Серафимовича на ТишинкеОбщество 27 июня, 23:16
Фэллон: Великобритания готова ответить ракетным ударом на возможную кибератакуМеждународная панорама 27 июня, 23:05
Бездоказательно: ФИФА не нашла нарушений при выборе России организатором ЧМ-2018Спорт 27 июня, 22:34
Motorola намерена занять третье место на рынке смартфонов в России к концу 2018 годаЭкономика и бизнес 27 июня, 22:10
СМИ: Тиллерсон предупредил Лаврова о готовящемся заявлении Белого дома по СирииМеждународная панорама 27 июня, 22:09
Марадона станет почетным жителем Неаполя на специальной церемонии 5 июляСпорт 27 июня, 21:57
МИД РФ направит обращение CNN относительно репортажа о сирийском мальчикеПолитика 27 июня, 21:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июня. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" предложил €18 млн за нападающего аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Кристиана Павона. Об этом сообщил во вторник представитель игрока Фернандо Идальго в эфире телеканала TyC Sports.
"Зенит" уже сделал письменное предложение на €18 млн, и мы пытаемся улучшить условия", - сказал Идальго, добавив, что "впереди все еще долгий путь".
"Вчера у нас была очень хорошая встреча с президентом клуба "Бока Хуниорс", мы определили возможные условия продажи", - отметил агент 21-летнего форварда.
Павон выступает за клуб с 2015 года. В составе команды он стал двукратным чемпионом Аргентины и обладателем Кубка страны, в прошедшем сезоне нападающий провел 24 матча, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами.
На прошлой неделе "Бока Хуниорс" в 32-й раз выиграла чемпионат Аргентины за два тура до окончания первенства. Больше титулов только на счету клуба "Ривер Плейт" - 36.