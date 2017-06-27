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Агент: "Зенит" предложил €18 млн за футболиста клуба "Бока Хуниорс" Павона

Спорт
27 июня, 23:35 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 27, июня. /ТАСС

21-летний нападающий выступает за клуб с 2015 года, в составе команды он стал двукратным чемпионом Аргентины и обладателем Кубка страны

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июня. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" предложил €18 млн за нападающего аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Кристиана Павона. Об этом сообщил во вторник представитель игрока Фернандо Идальго в эфире телеканала TyC Sports.

"Зенит" уже сделал письменное предложение на €18 млн, и мы пытаемся улучшить условия", - сказал Идальго, добавив, что "впереди все еще долгий путь".

"Вчера у нас была очень хорошая встреча с президентом клуба "Бока Хуниорс", мы определили возможные условия продажи", - отметил агент 21-летнего форварда.

Павон выступает за клуб с 2015 года. В составе команды он стал двукратным чемпионом Аргентины и обладателем Кубка страны, в прошедшем сезоне нападающий провел 24 матча, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами.

На прошлой неделе "Бока Хуниорс" в 32-й раз выиграла чемпионат Аргентины за два тура до окончания первенства. Больше титулов только на счету клуба "Ривер Плейт" - 36.

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