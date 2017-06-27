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Футболист "Интера" Перишич выступит на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

Спорт
27 июня, 23:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Турнир стартовал во вторник в хорватском Порече и завершится 2 июля

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Иван Перишич

Иван Перишич

© EPA/DANIEL DAL ZENNARO

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Футболист миланского "Интера" и сборной Хорватии Иван Перишич выступит на домашнем этапе Мирового тура по пляжному волейболу. Об этом сообщат портал Insidethegames.

Турнир стартовал квалификационными матчами во вторник в хорватском Порече и завершится 2 июля. Планируется выступление 160 мужских и женских команд из 41 страны. "Интер" выйдет из отпуска 3 июля и начнет подготовку к сезону-2017/18.

"Мне было разрешено участвовать в турнире по пляжному волейболу. Хочу играть там как можно дольше. Надеюсь, что мое участие поспособствует продвижению уникального турнира и такого красивого вида спорта, как пляжный волейбол. Призовые будут направлены в национальную федерацию для развития хорватского пляжного волейбола", - сказал 28-летний Перишич.

В прошедшем сезоне Перишич принял участие в 42 матчах за "Интер" во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 12 результативных передач. За сборную Хорватии футболист сыграл 56 матчей и забил 16 голов.

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