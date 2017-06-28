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Дэвид Кэмерон и принц Уильям пытались выменять голоса перед выборами организатора ЧМ-2018

Спорт
28 июня, 3:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Согласно отчету ФИФА, британская и южнокорейская стороны договорились поддержать друг друга на выборах, которые прошли в 2010 году

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© EPA/STEFFEN SCHMIDT

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и принц Уильям в 2010 году провели переговоры с на тот момент главой Южнокорейской футбольной ассоциации Чон Монджуном, где обсуждался обмен голосов между британской и южнокорейской сторонами на выборах стран-организаторов чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. Об этом говорится в докладе бывшего главы следственной палаты комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) Майкла Гарсии, который опубликован на сайте организации.

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Во вторник ФИФА обнародовала полную версию доклада Гарсии, который был посвящен расследованию выборов стран- организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 года. Выборы состоялись 2 декабря 2010 года на заседании исполкома ФИФА в швейцарском Цюрихе. Право проведения мирового первенства 2018 года получила Россия, а 2022 года - Катар. Великобритания и Южная Корея были в числе стран, претендующих на турниры.

Согласно отчету, глава заявочной кампании Великобритании Джефф Томпсон рассказал, что он вместе с Кэмероном и принцем Уильямом встречался с Чон Монджуном в одном из отелей Цюриха перед выборами. Премьер-министр попросил Чон Монджуна проголосовать за британскую заявку, тот ответил, что поступит так, если Томпсон отдаст свой голос за Южную Корею, и Томпсон согласился.

Чон Монджун также являлся на тот момент вице- президентом ФИФА. В октябре 2015 года он был отстранен от футбольной деятельности на шесть лет за нарушения при выборах стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Позднее срок дисквалификации был сокращен до пяти лет.

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