Дэвид Кэмерон и принц Уильям пытались выменять голоса перед выборами организатора ЧМ-2018

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и принц Уильям в 2010 году провели переговоры с на тот момент главой Южнокорейской футбольной ассоциации Чон Монджуном, где обсуждался обмен голосов между британской и южнокорейской сторонами на выборах стран-организаторов чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. Об этом говорится в докладе бывшего главы следственной палаты комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) Майкла Гарсии, который опубликован на сайте организации.

Во вторник ФИФА обнародовала полную версию доклада Гарсии, который был посвящен расследованию выборов стран- организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 года. Выборы состоялись 2 декабря 2010 года на заседании исполкома ФИФА в швейцарском Цюрихе. Право проведения мирового первенства 2018 года получила Россия, а 2022 года - Катар. Великобритания и Южная Корея были в числе стран, претендующих на турниры.

Согласно отчету, глава заявочной кампании Великобритании Джефф Томпсон рассказал, что он вместе с Кэмероном и принцем Уильямом встречался с Чон Монджуном в одном из отелей Цюриха перед выборами. Премьер-министр попросил Чон Монджуна проголосовать за британскую заявку, тот ответил, что поступит так, если Томпсон отдаст свой голос за Южную Корею, и Томпсон согласился.

Чон Монджун также являлся на тот момент вице- президентом ФИФА. В октябре 2015 года он был отстранен от футбольной деятельности на шесть лет за нарушения при выборах стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Позднее срок дисквалификации был сокращен до пяти лет.