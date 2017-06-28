Благой Георгиев подписал новый контракт с клубом ФНЛ "Оренбург"

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Полузащитник Благой Георгиев продолжит выступать за клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Оренбург". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
35-летний болгарский футболист подписал с "Оренбургом" новый контракт. Срок соглашения не указывается.
"Оренбург" проиграл "СКА-Хабаровску" в стыковых матчах за право остаться в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Прошедший сезон стал дебютным для "Оренбурга" в высшем дивизионе чемпионата страны.
Георгиев перешел в "Оренбург" летом 2016 года из казанского "Рубина". Также он ранее выступал за пермский "Амкар" и грозненский "Терек". В прошедшем сезоне он провел 21 матч за "Оренбург" в чемпионате России и забил шесть мячей. В активе игрока 50 матчей и пять голов в составе сборной Болгарии.