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Фигуристка Евгения Медведева представила свои рисунки на выставке в Москве

Спорт
28 июня, 4:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Экспозиция, созданная в рамках цикла "Спорт. Искусство. Личность", будет работать до 3 сентября

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Евгения Медведева

Евгения Медведева

© Мария Антипина/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Рисунки двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой представлены в столичном центре "Тушино" в рамках выставки "Олимпийское ателье". Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России.

Выставка входит в цикл "Спорт. Искусство. Личность", в рамках которого с 2006 года создаются проекты при содействии Федерации фигурного катания Москвы. На экспозиции представлены рисунки Медведевой, выполненные в стиле аниме.

"На выставке Женя официально дебютировала как художник. Надеюсь, что это станет первой ступенькой, которая даст толчок к серьезному развитию ее увлечения", - прокомментировал куратор выставки, член союза художников Андрей Уваров.

Выставка будет работать до 3 сентября. Экспонаты также будут доступны для зрителей в московском дворце "Мегаспорт" во время чемпионата Европы по фигурному катанию, который пройдет в январе 2018 года.

Медведева в 2017 году обновила все мировые рекорды в женском одиночном катании. В конце января на чемпионате Европы в Остраве она улучшила свой рекорд в произвольной программе (150,79), а также превзошла достижение представительницы Южной Кореи Ю На Ким по сумме баллов за две программы (229,71).

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