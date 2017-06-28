Фигуристка Евгения Медведева представила свои рисунки на выставке в Москве

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Рисунки двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой представлены в столичном центре "Тушино" в рамках выставки "Олимпийское ателье". Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России.
Выставка входит в цикл "Спорт. Искусство. Личность", в рамках которого с 2006 года создаются проекты при содействии Федерации фигурного катания Москвы. На экспозиции представлены рисунки Медведевой, выполненные в стиле аниме.
"На выставке Женя официально дебютировала как художник. Надеюсь, что это станет первой ступенькой, которая даст толчок к серьезному развитию ее увлечения", - прокомментировал куратор выставки, член союза художников Андрей Уваров.
Выставка будет работать до 3 сентября. Экспонаты также будут доступны для зрителей в московском дворце "Мегаспорт" во время чемпионата Европы по фигурному катанию, который пройдет в январе 2018 года.
Медведева в 2017 году обновила все мировые рекорды в женском одиночном катании. В конце января на чемпионате Европы в Остраве она улучшила свой рекорд в произвольной программе (150,79), а также превзошла достижение представительницы Южной Кореи Ю На Ким по сумме баллов за две программы (229,71).