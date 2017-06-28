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Чемпион НБА Барнс приговорен к 10 дням общественных работ

Спорт
28 июня, 6:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

В декабре 2016 года он напал на женщину в ночном клубе Нью-Йорка

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" Мэтт Барнс получил 10 дней общественных работ в качестве наказания за нападение на женщину. Об этом сообщает AFP.

4 декабря 2016 года спортсмен нанес телесные повреждения женщине в одном из ночных клубов Нью-Йорка. Отмечается, что 37-летний баскетболист признал себя виновным в нарушении общественного порядка, Барнс сможет выполнить работы в Калифорнии.

На момент проступка Барнс выступал за "Сакраменто", но клуб отчислил его из команды после инцидента. В марте он подписал контракт с "Голден Стэйт" и стал чемпионом НБА по итогам сезона. В 20 матчах за калифорнийцев он набирал в среднем 5,7 очка, делал 4,6 подбора, 2,3 передачи. 1 июля он станет свободным агентом.

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