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Прыгунья с шестом Краснова выполнила норматив для участия в ЧМ-2017

Спорт
28 июня, 7:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Спортсменка победила на Кубке Москвы с результатом 4,60 м

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Прыгунья с шестом Ангелина Краснова стала победительницей Кубка Москвы с результатом 4 метра 60 сантиметров, выполнив квалификационный норматив для участия в чемпионате мира 2017 года в Лондоне. Об этом сообщается на сайте московской федерации легкой атлетики.

Второе и третье места в женских прыжках с шестом заняли Татьяна Швыдкина (4,30) и Мария Захаруткина (4,10).

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) установил нормативы для участия в чемпионате мира, который пройдет в августе. В женских прыжках с шестом квалификационный порог - 4,55 м.

Ранее норматив для участия в чемпионате мира выполнили две другие российские спортсменки, Анжелика Сидорова и Ольга Муллина, имеющие, в отличие от Красновой, разрешение от IAAF на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили 14 российских легкоатлетов, среди которых Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Вера Ребрик.

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