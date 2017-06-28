Волгоградские гандболистки стали победительницами Спартакиады учащихся

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Волгоградской области выиграла соревнования по гандболу среди девушек на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Об этом сообщает пресс- служба соревнований.

В финале представительницы Волгоградской области победили сборную Самарской области со счетом 22:20. В матче за третье место команда Краснодарского края одержала победу со счетом 34:29 над сборной Ростовской области.

Соревнования по гандболу проходили в Ростове-на-Дону. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.