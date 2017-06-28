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Евкуров: Ингушетия продолжит строительство спортивных объектов в рамках ФЦП

Спорт
28 июня, 9:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

По словам главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, в республике не хватает бассейнов и ФОКов

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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Ингушетия продолжит развивать спортивную инфраструктуру в республике в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП). Об этом в интервью ТАСС заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

"В рамках ФЦП мы построили в Ингушетии два физкультурно-оздоровительных комплекса, сейчас мы работаем в этом направлении вместе с министром спорта РФ Павлом Колобковым, - сказал он. - Проблема в том, что надо представлять готовые проекты, а их нет, чтобы сделать эти проекты, нужно понимание, войдут ли они в ФЦП. Подрядчики не хотят в этом участвовать, а в бюджете нет денег, на каждый проект нужны серьезные деньги. Мы готовы продолжать участвовать в реализации ФЦП, этот вопрос обсуждается, посмотрим, что получится на выходе".

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По словам собеседника агентства, на данный момент больше всего республике не хватает бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов. "Сейчас мы разговариваем с Министерством спорта РФ о поддержке по линии строительства плоскостных сооружений - необходимы спортзалы при школах, - подчеркнул Евкуров. - Во-вторых, нужно нарастить потенциал в плане бассейнов, их надо хотя бы семь - в каждом районе, чтобы люди могли заниматься, а сейчас их только три. Для олимпийских видов спорта и профессионального спорта тех комплексов, которые имеются в данный момент, тоже недостаточно, если построить десяток физкультурно- оздоровительных комплексов, я думаю, для республики было бы достаточно".

Всего с 2006 года при поддержке федерального бюджета в Ингушетии было построено пять физкультурно-оздоровительных комплексов, специализированный зал бокса и ряд других объектов. В настоящее время в рамках ФЦП в Назрани ведется строительство спорткомплекса с бассейном.

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