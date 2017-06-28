Президент "Амкара": в среду объявим о продлении контракта с Гаджиевым

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МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. "Амкар" в среду продлит контракт с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым. Об этом ТАСС рассказал президент пермского футбольного клуба Геннадий Шилов.
"Сегодня вечером будет собрание, после него объявим [о продлении контракта с Гаджиевым]", - сказал Шилов.
В среду утром ФК "Амкар" на официальном сайте сообщил о продлении контракта на три года с генеральным директором клуба Игорем Резвухиным.
Гаджиев возглавил "Амкар" в конце декабря 2014 года. Под руководством 71-летнего специалиста в чемпионате России сезона-2016/17 команда заняла 10-е место. Российские первенство сезона-2017/18 стартует 16 июля, "Амкар" в первом туре на выезде сыграет с грозненским "Ахматом".