Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент "Амкара": в среду объявим о продлении контракта с Гаджиевым

Спорт
28 июня, 9:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Гаджи Гаджиев возглавил "Амкар" в конце декабря 2014 года, под руководством 71-летнего специалиста в чемпионате России сезона-2016/17 команда заняла 10-е место

Поделиться
Материал из 1 страницы
Гаджи Гаджиев

Гаджи Гаджиев

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. "Амкар" в среду продлит контракт с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым. Об этом ТАСС рассказал президент пермского футбольного клуба Геннадий Шилов.

"Сегодня вечером будет собрание, после него объявим [о продлении контракта с Гаджиевым]", - сказал Шилов.

В среду утром ФК "Амкар" на официальном сайте сообщил о продлении контракта на три года с генеральным директором клуба Игорем Резвухиным.

Гаджиев возглавил "Амкар" в конце декабря 2014 года. Под руководством 71-летнего специалиста в чемпионате России сезона-2016/17 команда заняла 10-е место. Российские первенство сезона-2017/18 стартует 16 июля, "Амкар" в первом туре на выезде сыграет с грозненским "Ахматом".

Смотрите также

ФК "Амкар" отправил в отставку тренера молодежной команды Парамонова

Гендиректор: ФК "Амкар" хотел бы построить арену на 20 тысяч зрителей, но нужен инвестор

РФС снял с "Амкара" запрет на регистрацию игроков

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Сборная Москвы по парусному спорту стала победителем Спартакиады
8
Казань не устает от Роналду и Видаля: город встретил полуфиналистов Кубка конфедераций
11
Болельщики Кубка конфедераций посмотрели русский балет в московском метро
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко заявила об отсутствии юридических оснований отклонять закон о реновациии
2
Направлявшийся на Кубу самолет готовится к экстренной посадке в Домодедове
3
При строительстве метро в Риме обнаружили дом II века с мозаикой и фресками
4
На Кубани выпали осадки в виде града диаметром до 5 см
5
Рабочие при реставрации зданий ВДНХ обнаружили коллекцию минералов
6
Фэллон: Великобритания готова ответить ракетным ударом на возможную кибератаку
7
Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком
Темы дня
Загрузка...
Реклама