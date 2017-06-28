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Тренер по гандболу: участие в Спартакиаде дает детям эмоциональный подъем

Спорт
28 июня, 10:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Наставница сборной Волгоградской области Любовь Сидоричева назвала турнир "глотком свежего воздуха"

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Победительницы Спартакиады гандболистки сборной Волгоградской области

Победительницы Спартакиады гандболистки сборной Волгоградской области

© ТАСС/Пресс-служба VIII летней Спартакиады учащихся России

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Участие в Спартакиаде учащихся России дает детям эмоциональный и моральный подъем. Такое мнение высказала тренер гандболисток сборной Волгоградской области Любовь Сидоричева.

"Спартакиада - особый турнир, не первенство России, - сказала она. - Здесь царит совсем другая атмосфера. Конечно, Спартакиада проходит раз в два года, но эти соревнования дают глоток свежего воздуха. И для детей - это эмоциональный и моральный подъем".

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Волгоградские гандболистки стали победительницами Спартакиады учащихся

Сборная Волгоградской области стала победительницей соревнований по гандболу в рамках Спартакиады-2017. "Это уже моя восьмая Спартакиада, но первое золото в этом турнире, - подчеркнула Сидоричева. - К сожалению, мы все время были вторыми или третьими, но никак не "золотыми", поэтому это золото и очень тяжелое, и очень приятное. Вдобавок к этому у нас была сумбурная подготовка: шесть гандболисток были в сборной, четыре девочки - на пляжном гандболе на турнире в Европе, к тому же мы тренировались без единого вратаря, однако это нам не помешало отлично выступить на турнире".

Соревнования по гандболу проходили в Ростове-на-Дону. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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