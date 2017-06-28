Аджоев: Торбинский перейдет в тульский ФК "Арсенал" в случае успешного медосмотра

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МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский подпишет контракт с тульским "Арсеналом" в случае успешного прохождения медицинского обследования, которое состоится в среду. Об этом ТАСС сообщил президент футбольного клуба Гурам Аджоев.
Ранее о том, что 33-летний Торбинский продолжит карьеру в "Арсенале", написала газета "Спорт-Экспресс".
"Дмитрий находится на сборе команды (в австрийском Лиенце - прим. ТАСС) и сегодня пройдет медицинский осмотр, по результатам которого мы примем решение", - сказал Аджоев.
"Торбинский - знаменитый игрок, он еще в прошлом году вызывался в сборную России, был в составе команды на чемпионате Европы - 2016. Его кандидатуру с главным тренером [Миодрагом Божовичем] мы обсудили, Дмитрий может усилить нашу игру, это однозначно", - сказал президент тульского клуба.
Торбинский ранее выступал за московские "Спартак" и "Локомотив", казанский "Рубин", "Ростов" и "Краснодар", который покинул после завершения сезона-2016/17 в статусе свободного агента. В активе Торбинского 30 матчей и два гола за сборную России.