Путин поздравил женскую сборную России по шахматам с победой на командном ЧМ

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил шахматисток сборной РФ с победой на командном чемпионате мира в Ханты-Мансийске. Текст поздравительной телеграммы приводит пресс-служба Российской шахматной федерации.

"Поздравляю вас с триумфом на командном чемпионате мира по шахматам в Ханты-Мансийске. Ваша сплоченная, нацеленная на результат команда впервые в истории завоевала этот престижный титул. В напряженной и острой борьбе вы продемонстрировали высочайшее мастерство и волю к победе, убедительно доказали, что являетесь безоговорочными лидерами в шахматном мире. И, конечно, особые слова благодарности - вашим учителям и наставникам", - говорится в сообщении.

В понедельник женская сборная России в составе Александры Костенюк, Катерины Лагно, Валентины Гуниной, Ольги Гири и Александры Горячкиной выиграла командный чемпионат мира. Эта победа стала первой в истории для российской команды, при этом россиянки завоевывали медали на всех пяти предыдущих чемпионатах мира. В их активе четыре серебра (2007, 2009, 2011, 2015) и бронза (2013).