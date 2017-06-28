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Окуньков: более 10 млн работающих россиян имеют сдерживающий фактор для занятий спортом

Спорт
28 июня, 12:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

По словам члена общественного совета при Минспорте РФ, работающее население страны в основном предпочитает заниматься самостоятельно

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МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Свыше 10 миллионов работающих россиян имеют сдерживающий фактор для занятий физической культурой и спортом. Об этом на заседании общественного совета при Министерстве спорта России по вопросу "О проблемах развития физической культуры и спорта среди населения, занятого в экономике" заявил член совета Юрий Окуньков.

В госпрограмме РФ "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной в апреле 2014 г., предусмотрено совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, запланировано увеличение численности населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, к 2020 году до 25% от общей численности населения, занятого в экономике. По данным Росстата, на январь 2016 года численность экономически активного населения составляет 52% от всего населения страны - 75,8 млн человек, имеющие регулярный заработок - 71,3 млн.

"Среди обычных трудящихся систематически спортом занимается в пять раз меньше людей, чем среди высокообеспеченных, - отметил Окуньков. - Сдерживающий фактор у свыше 10 млн человек. Ограниченный доступ к платным и бесплатным занятиям привел к тому, что наиболее массовыми стали самостоятельные занятия, эту форму используют более трети трудящихся".

Он отметил, что прежде всего необходимо улучшать условия для занятий спортивно-оздоровительной деятельностью трудового населения, особенно по месту работы, поскольку 67% трудящихся отмечают плохие условия или отсутствие таковых для занятий физической культурой и спортом по месту работы, и примерно только каждый пятый (как и в 2012 году) может рассчитывать на занятия физической культурой и спортом по месту работы хотя бы в удовлетворительных условиях, но реально использует имеющиеся возможности примерно только каждый 12-й.

В России систематически занимается физкультурой и спортом 34,2% населения - это более 46 млн чел. В лидерах - Краснодарский край, Белгородская и Кемеровская области, Татарстан, Дагестан и другие регионы. Приказом Минтруда России от 16 июня 2014 г. "О внесении изменения в Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков" предусмотрена реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах.

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