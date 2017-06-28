"Центр Омега" останется управляющей компанией Олимпийского парка в Сочи

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КРАСНОДАР, 28 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Компания "Центр Омега", которая до конца 2017 года перестанет выступать в качестве организатора российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", сохранит за собой статус управляющей компании Олимпийского парка в Сочи. Об этом рассказал в среду ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил ТАСС, что решение о смене организатора Гран-при России, проходящего в Сочи, принято. По его словам, промоутером этапа станет "уже не краснодарская компания "Омега", а новая компания, учредителями которой станут частные компании".
"На данный момент прорабатывается вопрос создания юридического лица, обсуждается, кто именно войдет в состав учредителей, спонсоров гонок. Такая трансформация оператора, я имею в виду создание юрлица, позволит уйти от бюджетного финансирования столь масштабного проекта, как "Формула-1". Что касается функционала НАО "Центр Омега", то оно является собственником "Сочи-Автодрома" и сегодня также прорабатывается вопрос о том, в каком качестве компания войдет в состав этого юрлица. Кроме того, "Центр Омега" был и остается управляющей компанией Олимпийского парка, в распоряжении которого огромное количество номерного фонда", - пояснил Кондратьев.
Губернатор добавил, что и содержание парка, и гостиничных номеров "будет и дальше закреплено за "Омегой".
В следующем сезоне Гран-при России пройдет в Сочи с 28 по 30 сентября.