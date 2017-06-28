Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Центр Омега" останется управляющей компанией Олимпийского парка в Сочи

Спорт
28 июня, 13:32 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов

Ранее вице-премьер РФ Козак сообщил ТАСС, что "Центр Омега" больше не будет организатором Гран-при России

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 28 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Компания "Центр Омега", которая до конца 2017 года перестанет выступать в качестве организатора российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", сохранит за собой статус управляющей компании Олимпийского парка в Сочи. Об этом рассказал в среду ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Смотрите также
Дмитрий Козак

Козак: решение о смене компании - организатора Гран-при России официально достигнуто

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил ТАСС, что решение о смене организатора Гран-при России, проходящего в Сочи, принято. По его словам, промоутером этапа станет "уже не краснодарская компания "Омега", а новая компания, учредителями которой станут частные компании".

"На данный момент прорабатывается вопрос создания юридического лица, обсуждается, кто именно войдет в состав учредителей, спонсоров гонок. Такая трансформация оператора, я имею в виду создание юрлица, позволит уйти от бюджетного финансирования столь масштабного проекта, как "Формула-1". Что касается функционала НАО "Центр Омега", то оно является собственником "Сочи-Автодрома" и сегодня также прорабатывается вопрос о том, в каком качестве компания войдет в состав этого юрлица. Кроме того, "Центр Омега" был и остается управляющей компанией Олимпийского парка, в распоряжении которого огромное количество номерного фонда", - пояснил Кондратьев.

Губернатор добавил, что и содержание парка, и гостиничных номеров "будет и дальше закреплено за "Омегой".

В следующем сезоне Гран-при России пройдет в Сочи с 28 по 30 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Формула-1
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Сборная Москвы по парусному спорту стала победителем Спартакиады
8
Казань не устает от Роналду и Видаля: город встретил полуфиналистов Кубка конфедераций
11
Болельщики Кубка конфедераций посмотрели русский балет в московском метро
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Почта России" обнаружила, что бесплатно перевозила почту на сотни миллионов рублей
2
Минобороны опровергло сообщения о захвате в Луганской области "российского военного"
3
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
4
Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком
5
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
6
ВМФ РФ планирует построить перспективный авианосец
7
Генсек НАТО сообщил о полной готовности батальонов в Восточной Европе
Темы дня
Загрузка...
Реклама