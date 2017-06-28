Самура: ФИФА занимается изучением данных о российском футболе в докладе Макларена

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КАЗАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) изучает данные, касающиеся российского футбола, которые содержатся в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом журналистам сообщила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.
"Да, мы получили доклад (независимой комиссии) WADA и ведем расследование, пока больше комментировать нечего", - сказала Самура.
В пресс-службе ФИФА пояснили, что до завершения проверки подробных комментариев от организации по этому вопросу не будет. "ФИФА подтверждает, что находится в тесном сотрудничестве с WADA в вопросе расследования обвинений, связанных с футболистами, которые содержатся в так называемом докладе Макларена. В интересах ФИФА - чтобы все процедуры завершились как можно раньше, пока этого не произойдет, ФИФА будет не в состоянии предоставить более подробную информацию", - сообщили в пресс-службе.
В первой части доклада Ричарда Макларена, которая была опубликована в июле 2016 года, упоминались имена 11 футболистов, чьи допинг-пробы якобы дали положительный результат. Немецкий телеканал ARD в среду анонсировал выход сюжета, в котором глава независимой комиссии WADA Макларен утверждает, что 155 допинг-проб игроков российских клубов были отправлены на перепроверку в WADA.