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ФК "Уфа": затопленное дождем поле арены "Нефтяник" приведено в порядок

Спорт
28 июня, 13:53 UTC+3 УФА /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев

В пресс-службе команды пояснили, что дренаж газона не справился с потоком воды потому, что дождь был аномальным

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УФА, 28 июня. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Сотрудники спорткомплекса "Нефтяник" привели в порядок поле арены после того, как оно было затоплено во вторник в результате дождя во время финального турнира первенства России по футболу среди юношеских команд спортивных школ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе футбольного клуба "Уфа", чьей домашней ареной является "Нефтяник".

Ранее футбольная школа "Чертаново" в своем Twitter выложила фотографии поля "Нефтяника", затопленного в результате прошедшего ливня во время матча первого тура турнира среди игроков 2000 года рождения против "Краснодара". Встреча дважды во втором тайме приостанавливалась по причине непогоды.

"Это искусственный газон - если бы он был натуральным, то поле наверное бы "расползлось". Ливень был аномальным, поэтому дренаж не справлялся, - пояснили в пресс-службе. - Сейчас вода ушла, поле расчесали, крошки досыпали, и все нормально. На поле уже проводят тренировки".

Финал первенства России по футболу среди юношеских команд спортивных школ пройдет 9 июля.

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