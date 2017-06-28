Самура: в докладе Гарсии нет оснований не доверять выборам стран-хозяек ЧМ-2018/22

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КАЗАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Доклад бывшего главы следственной палаты комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) Майкла Гарсии не дает оснований усомниться в честности выборов стран - организаторов чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. Об этом журналистам заявила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.
Доклад Гарсии был полностью опубликован на официальном сайте ФИФА во вторник. В нем говорится об отсутствии доказательств влияния на ход выборов стран - организаторов мировых первенств 2018 и 2022 годов. Выборы прошли 2 декабря 2010 года в швейцарском Цюрихе, право проведения чемпионата мира 2018 года получила Россия, а 2022 года - Катар.
"Мы приветствует решение главы следственной палаты опубликовать полную версию доклада, это отвечает критериям прозрачности. В докладе Гарсии нет оснований не доверять честности выбора стран - организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 годов", - сказала Самура.
"Хочу подчеркнуть, что доклад Гарсии не связан с политикой", - отметила она.