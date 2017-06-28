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Британская прокуратура выдвинула обвинения в связи с трагедией на стадионе "Хиллсборо"

Спорт
28 июня, 14:15 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 28, июня. /ТАСС

Жюри присяжных в апреле прошлого года вынесло окончательный вердикт, согласно которому гибель 96 болельщиков в давке на стадионе "Хиллсборо" в Шеффилде была убийством, а не несчастным случаем

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ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Королевская прокурорская служба (КПС) Великобритании выдвинула уголовные обвинения в отношении шести человек по делу о гибели болельщиков в давке на стадионе "Хиллсборо" в английском Шеффилде в 1989 году. Об этом сообщила в среду вещательная корпорация Би-би-си.

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В январе этого года КПС были переданы 23 дела, связанных с гибелью болельщиков. По итогам рассмотрения прокуратура поставила вопрос об уголовном преследовании и привлекла к ответственности подозреваемых.

Жюри присяжных в суде города Уоррингтон (графство Чешир) в апреле прошлого года вынесло окончательный вердикт, согласно которому гибель 96 болельщиков в давке на стадионе "Хиллсборо" в Шеффилде перед началом матча футбольных команд "Ноттингем Форест" и "Ливерпуль" в 1989 году была убийством, а не несчастным случаем. Присяжные заседатели единогласно установили, что работа органов правопорядка на матче стала причиной создания опасной ситуации, повлекшей за собой смерть людей. Среди прочего были отмечены в качестве создающих угрозу жизни и здоровью конструкция и расположение стадиона, а также несвоевременное оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим.

15 апреля 1989 года в английском Шеффилде на стадионе "Хиллсборо" в самом начале матча 1/2 финала розыгрыша Кубка Англии между командами "Ноттингем Форест" и "Ливерпуль" полиция направила в перегороженный решеткой сектор арены больше людей, чем он мог вместить. В результате возникла давка, которая привела к самым многочисленным жертвам за всю историю английского футбола: погибли 96 человек, 766 получили травмы.

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