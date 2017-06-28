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Агент иракского футболиста Али Аднана опроверг информацию об интересе ЦСКА

Спорт
28 июня, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что московский клуб еще в январе проявлял интерес к футболисту сборной Ирака, однако тогда сделка не состоялась, но на этой неделе московский клуб вновь отправил запрос по игроку

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Али Аднан (слева)

Али Аднан (слева)

© AP Photo/Nelson Antoine

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) не интересуются 23-летним защитником итальянского "Удинезе" Али Аднаном. Об этом ТАСС по телефону рассказал агент игрока Хаджи Мурад.

Ранее портал Tuttomercatoweb сообщил, что московский клуб еще в январе проявлял интерес к футболисту сборной Ирака, однако тогда сделка не состоялась, но на этой неделе московский клуб вновь отправил запрос по игроку.

"В настоящий момент никто из представителей московского ЦСКА на меня не выходил, поэтому с уверенностью могу сказать, что информация в интернете не соответствует действительности", - сказал Мурад.

"Да, в январе игроком интересовались клубы из РФПЛ, но сейчас никто из России не обращался. В настоящий момент есть предложения из Турции и Франции, также мы рассматриваем вариант аренды в самый титулованный клуб ОАЭ, но, повторюсь, предложений из России не поступало", - отметил агент.

В сезоне-2016/17 Али принял участие в 14 матчах чемпионата Италии и не отметился ни одним результативным действием. Согласно порталу transfermarkt.de, рыночная стоимость игрока составляет €1,8 млн.

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