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Сборную дельфинов-футболистов подготовят в Сочи к чемпионату мира 2018 года

Спорт
28 июня, 15:01 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Татьяна Полинюк

По словам представителя дельфинария, морские млекопитающие уже умеют пасовать и забивать футбольные мячи в ворота

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© Татьяна Полинюк/ТАСС

СОЧИ, 28 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Специалисты Сочинского дельфинария научили своих подопечных играть в футбол. К чемпионату мира 2018 года здесь планируют подготовить специальную программу с участием морских животных, посвященную футбольному празднику, сообщил ТАСС артистический директор развлекательного комплекса Александр Косолапов.

"Мы уже сформировали из 8 дельфинов две команды, планируем двух обитающих в нашем дельфинарии полярных китов - белух - поставить в ворота. К роли арбитра готовим морского льва", - сказал Косолапов.

По словам представителя дельфинария, морские млекопитающие уже умеют пасовать и забивать футбольные мячи в ворота. Пока водоплавающие артисты практически каждый день заняты в шоу, после курортного сезона тренеры начнут более плотную подготовку.

"Осенью и зимой, когда у нас мало представлений, будем усиленно тренировать дельфинов. К чемпионату мира 2018 года представим отдельную программу, посвященную футболу", - поделился планами арт-директор Сочинского дельфинария.

Афалина предсказала Португалии и Германии выход в финал Кубка конфедераций

Есть у одного из дельфинов, обитающих в Сочинском дельфинарии, и дар предвидения. Самка черноморского дельфина-афалины по кличке Ванда еще в дни Олимпийских игр 2014 года успешно предсказывала результаты хоккейных матчей. "Точность ее олимпийских предсказаний составила 90%, мы тогда уже прозвали ее "наша Ванга". Сейчас тренеры решили предложить морскому млекопитающему выбрать победителей полуфиналов Кубка конфедераций", - рассказали в дельфинарии.

Ванда предсказала победу сборной Португалии в полуфинальном матче с чилийцами, который пройдет в среду в Казани, - мячик с названием именно этой команды вынес в своих зубах дельфин из бассейна. Встреча команд Германии и Мексики (29 июня, Сочи), согласно предсказанию обитателя дельфинария, закончится в пользу немецкой сборной.

Кубок конфедераций завершится 2 июля. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

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