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Хоккеист московского "Динамо" Дугин с 1 июля станет неограниченно свободным агентом

Спорт
28 июня, 15:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Форвард выступал за московский клуб с сезона-2013/14

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Егор Дугин (слева)

Егор Дугин (слева)

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Егор Дугин с 1 июля получит статус неограниченно свободного агента. Об этом ТАСС сообщил представитель игрока Шуми Бабаев.

"Насколько понимаю, все игроки, перед которыми у клуба есть долги, станут свободными агентами. Точно могу говорить только за Егора Дугина - он с 1 июля станет неограниченно свободным агентом. Варианты продолжения карьеры у него есть, все станет понятно в ближайшее время", - сказал Бабаев.

Дугин выступает в КХЛ с сезона-2009/10, его первым клубом в лиге был челябинский "Трактор". В "Динамо" хоккеист перешел в сезоне-2013/14. В предыдущем сезоне он сыграл в 41 матче регулярного чемпионата (2 шайбы + 6 передач), а также в 1 игре плей-офф.

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