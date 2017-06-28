Гандболистка Бурмистрова: игра за третье место на Спартакиаде была сложной

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Краснодарского края была самым принципиальным соперником на Спартакиаде учащихся России для ростовских гандболисток. Такое мнение пресс-службе турнира высказала игрок сборной Ростовской области Ангелина Бурмистрова.

Сборная Ростовской области проиграла команде Краснодарского края в матче за третье место со счетом 29:34.

"Сборная Краснодарского края - очень принципиальный соперник для нас, - сказала Бурмистрова. - Мы с детства с ним боремся. Игра за третье место была сложной. Мы с Краснодаром на каждых соревнованиях бьемся и каждый раз мяч в мяч, в этот раз они выиграли".

Гандболистка объяснила, какие ошибки были допущены в матче за бронзовые медали. "Много мячей не забили, плохо отстояли в защите, - отметила она. - Один на один нужно забивать, а мы вообще не забросили. Мы выполнили самый минимум на Спартакиаде. Конечно, хотелось бы получить больше от этого соревнования".

Соревнования по гандболу проходили в Ростове-на-Дону. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.