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Фетисов: переход Панарина в "Коламбус" может помочь его карьерному росту

Спорт
28 июня, 16:21 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 28, июня. /ТАСС

Российский форвард был на прошлой неделе обменян в "Коламбус" из "Чикаго"

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Артемий Панарин

Артемий Панарин

© AP Photo/Danny Moloshok

КАЗАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Переход российского нападающего Артемия Панарина из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" в "Коламбус" может помочь его карьерному росту. Такое мнение журналистам высказал зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

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В пятницу "Чикаго" и "Коламбус" совершили обмен, в результате которого "Коламбус" получил из "Чикаго" Панарина, а также нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. В обмен "Чикаго" получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.

"Артемий [Панарин] уже набрался опыта, он уже самостоятельный хоккеист. Неожиданность в его переходе есть, но это хоккейный бизнес. Клубы интересует не только сегодняшний день, можно только догадываться с какой перспективой было принято данное решение", - сказал Фетисов.

"Для Артемия это вызов. Все-таки играть в одном из лучших клубов последних десяти лет и перейти в другой, возможно, это поможет ему вырасти", - добавил олимпийский чемпион.

Панарин выступал за "Чикаго" с 2015 года, в сезоне-2015/16 он был признан лучшим новичком лиги. В составе "Чикаго" за два сезона россиянин провел 162 матча, в которых набрал 151 (61+90) очко. В прошедшем сезоне Панарин набрал 74 (31+43) очка в 82 встречах.

Также Фетисов высказал мнение о форварде сборной России Илье Ковальчуке, который пока не определился, продолжит ли он карьеру в СКА или клубе НХЛ. "Мы живем в мире, где у каждого есть прежде свои интересы, а все остальное является сопровождением. Многие используют момент со своим агентом, чтобы выторговать себе лучшие условия. Здесь осуждать никого нет смысла", - считает зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

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