Чемпион мира по мотогонкам Бьяджи выписан из больницы после аварии

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Итальянский мотогонщик Макс Бьяджи, получивший тяжелые травмы во время тренировочного заезда, выписан из больницы. Слова спортсмена приводит портал Sportmediase.
Мотогонщик был срочно госпитализирован на вертолете в больницу итальянского Сан-Камилло после тестового заезда 9 июня. У Бьяджи диагностировали переломы нескольких ребер и трещину в одном из позвонков. Итальянцу, проведшему в больнице 18 дней, было сделано две операции. После выписки он будет проходить лечение в частной клинике.
"Я благодарю всех, кто был рядом со мной. Я много думал о Шумахере и Хэйдене. Жизнь - это драгоценный подарок. Я хочу восстановиться как можно скорее, хочу дарить любовь и счастье своим детям, семье, всем, кому я не безразличен", - сообщил Бьяджи.
Бьяджи является шестикратным чемпионом мира по мотогонкам (дважды - в классе супербайк, четырежды - в классе 250 сс), трехкратным вице-чемпионом мира (дважды - в классе 500 сс, один раз - в классе MotoGP).