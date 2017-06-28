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Чемпион мира по мотогонкам Бьяджи выписан из больницы после аварии

Спорт
28 июня, 16:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Мотогонщик был госпитализирован 9 июня после аварии во время тестового заезда, ему диагностировали переломы нескольких ребер и трещину в одном из позвонков

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Макс Бьяджи

Макс Бьяджи

© EPA/MARIO CRUZ

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Итальянский мотогонщик Макс Бьяджи, получивший тяжелые травмы во время тренировочного заезда, выписан из больницы. Слова спортсмена приводит портал Sportmediase.

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Макс Бьяджи

Бывший чемпион мира по мотогонкам Бьяджи попал в аварию во время тестового заезда

Мотогонщик был срочно госпитализирован на вертолете в больницу итальянского Сан-Камилло после тестового заезда 9 июня. У Бьяджи диагностировали переломы нескольких ребер и трещину в одном из позвонков. Итальянцу, проведшему в больнице 18 дней, было сделано две операции. После выписки он будет проходить лечение в частной клинике.

"Я благодарю всех, кто был рядом со мной. Я много думал о Шумахере и Хэйдене. Жизнь - это драгоценный подарок. Я хочу восстановиться как можно скорее, хочу дарить любовь и счастье своим детям, семье, всем, кому я не безразличен", - сообщил Бьяджи.

Бьяджи является шестикратным чемпионом мира по мотогонкам (дважды - в классе супербайк, четырежды - в классе 250 сс), трехкратным вице-чемпионом мира (дважды - в классе 500 сс, один раз - в классе MotoGP).

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