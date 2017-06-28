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Фетисов считает, что от амбиций Костина зависит, сможет ли он закрепиться в НХЛ

Спорт
28 июня, 16:34 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 28, июня. /ТАСС

18-летний форвард, выступавший в системе московского "Динамо", был выбран в первом раунде драфта-2017 под 31-м номером "Сент-Луисом"

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КАЗАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Сумеет ли российский нападающий Клим Костин, выбранный "Сент-Луисом" в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), закрепиться у клубе, зависит от его амбиций. Такое мнение журналистам высказал зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

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18-летний Костин, выступавший в системе московского "Динамо", был выбран в первом раунде драфта-2017 под последним, 31-м номером.

"Система скаутинга работает так, что случайных людей в первом раунде не выбирают. Все зависит от того, насколько он амбициозен, и какое у него желание пробиться. Конкуренция там колоссальная и никаких привилегий даже первому раунду не дается. Надеюсь, что он заиграет", - сказал Фетисов.

Костин был лидером европейского рейтинга центрального скаутского бюро лиги. В прошлом году он был выбран на импорт-драфте Канадской хоккейной лиги (CHL) под первым номером, но решил остаться в России. Воспитанник динамовской школы, в последнем сезоне он провел восемь матчей за основную команду в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и девять игр за фарм-клуб "Динамо" в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В середине января Костин после травмы перенес операцию на плече и восстановился только к маю.

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