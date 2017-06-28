Агент: семь клубов КХЛ проявляют интерес к нападающему московского "Динамо" Федорову

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Артем Федоров интересен семи клубам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС по телефону рассказал агент игрока Сергей Исаков.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что игроки "Динамо" с 1 июля будут считаться неограниченно свободными агентами. Таким образом, хоккеисты получат возможность заключать контракты с другими клубами лиги. Также издание сообщало, что Федоров станет хоккеистом "Салавата Юлаева".

"Действительно, игрок станет неограниченно свободным агентом с 1 июля, но, помимо клуба из Уфы, игроком интересуются еще шесть клубов КХЛ. Также мы ведем переговоры с "Динамо". Останется ли он там или продолжит карьеру в другом клубе, мы уже решим непосредственно с игроком. Думаю, что все будет ясно уже в ближайшие два-три дня", - сказал Исаков.

В сезоне-2016/17 Федоров в 53 матчах за клуб набрал 29 очков (12+17).

5 июня ООО "ХК "Динамо", являющееся структурой Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо", подало документы на участие в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. АНО ОХК "Динамо" имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. Задолженность по зарплате игрокам за три месяца составляет около 800 млн рублей. Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко ранее сообщил ТАСС, что его организация подала иски в суд, прокуратуру и Следственный комитет по причине невыплаты задолженности.