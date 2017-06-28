Никакого криминала: о чем говорится в опубликованном расследовании ФИФА

В июле 2012 года Международная федерация футбола (ФИФА) заказала расследование, посвященное коррупции в мировом футболе. Следственную палату комитета по этике ФИФА возглавил американский юрист Майкл Гарсия, который и должен был подготовить доклад.

Толчком к расследованию стала история британской газеты Sunday Times. В 2010 году издание опубликовало статью, в которой авторы рассказывали, как они под видом представителей крупной американской компании, договаривались с чиновниками ФИФА о продаже голосов на предстоящих выборах хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Перед Гарсией стояла задача изучить, была ли ФИФА замешана в коррупции. В частности, он собирал информацию о том, каким образом Россия и Катар выиграли право на проведение чемпионата мира. В этом докладе рассматривалось поведение всех девяти стран-участниц, подавших заявки на право проведения ЧМ-2018 и ЧМ-2022.