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Никакого криминала: о чем говорится в опубликованном расследовании ФИФА

Спорт
28 июня, 20:56 UTC+3

27 июня Международная федерация футбола обнародовала полную версию доклада бывшего главы следственной палаты комитета по этике ФИФА

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Презентация логотипа и образа чемпионата мира по футболу 2018 года в световой проекции на фасад Большого театра, 2014 год

Презентация логотипа и образа чемпионата мира по футболу 2018 года в световой проекции на фасад Большого театра, 2014 год

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Во вторник Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала полную версию расследования, посвященного коррупции при выборе стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. ТАСС рассказывает о том, что в этом документе сказано про Россию и почему доклад был опубликован только сейчас.

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Что это за доклад?

В июле 2012 года Международная федерация футбола (ФИФА) заказала расследование, посвященное коррупции в мировом футболе. Следственную палату комитета по этике ФИФА возглавил американский юрист Майкл Гарсия, который и должен был подготовить доклад.

Толчком к расследованию стала история британской газеты Sunday Times. В 2010 году издание опубликовало статью, в которой авторы рассказывали, как они под видом представителей крупной американской компании, договаривались с чиновниками ФИФА о продаже голосов на предстоящих выборах хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Перед Гарсией стояла задача изучить, была ли ФИФА замешана в коррупции. В частности, он собирал информацию о том, каким образом Россия и Катар выиграли право на проведение чемпионата мира. В этом докладе рассматривалось поведение всех девяти стран-участниц, подавших заявки на право проведения ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

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Чем завершилось расследование?

В 2014 году доклад Гарсии был закончен и ФИФА опубликовала его в краткой версии. В декабре того же года юрист ушел с поста руководителя следственной палаты комитета по этике ФИФА.

Гарсия объяснил это тем, что федерация отказалась рассматривать его замечания к краткому докладу судьи Ханса-Йоахима Эккерта, подготовленному по материалам расследования. Как утверждал юрист, в докладе Эккерта, результаты его работы были искажены. По словам Гарсии, он передал Эккерту материал на 430 страницах, а после его редактирования осталось лишь 42.

Спустя полгода, в мае 2015-го в ФИФА разразился крупнейший в истории организации коррупционный скандал. Швейцарские власти арестовали нескольких высокопоставленных чиновников ФИФА. А президента федерации Йозефа Блаттера и главу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини отстранили от футбольной деятельности на восемь лет.

Тогда же в СМИ сообщалось, что доклад Гарсии не будет опубликован до окончания расследования прокуратуры Швейцарии о коррупции в организации. 

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Почему полная версия доклада была обнародована сейчас?

У немецкой газеты Bild оказался полный 430-страничный доклад Майкла Гарсии. 26 июня издание обнародовало выдержки из этого расследования. Bild планировал публиковать доклад по частям.

Ранее на публикации этого расследования настаивали и совет ФИФА, и новый президент федерации Джанни Инфантино.  

Как утверждает пресс-служба организации, обсудить возможность публикации расследования должен был новый состав комитета по этике. Утечка доклада лишь ускорила развитие событий.

Публикации доклада поспособствовало и то, что председатели комитета по этике ФИФА Корнел Борбели и Эккерт покинули свои посты в мае. Функционеры отказывались раскрывать эти данные.

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Что говорится в этом расследовании о России?

Часть доклада Гарсии о России заняла 39 страниц. В ней юрист говорит о том, что доказательств о влияния на ход выборов страны-хозяйки ЧМ-2018 нет.

В докладе Гарсии упоминается, что члены делегации федерации футбола, которые посещали Москву, получали бесплатные билеты на балет в Большой театр, экскурсию в Кремль и на выставку Алмазного фонда.

Однако это не противоречит правилам поведения ФИФА. Как отмечает Гарсия, в целом подарки от российского оргкомитета носили символический характер и не могли повлиять на результаты голосования.

Доказательств того, что заявочный комитет пытался гарантировать голоса в свою поддержку среди членов исполкома федерации, юрист также не нашел.

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Как на это отреагировала Россия?

Вице-премьер РФ Виктор Мутко в беседе с ТАСС заявил, что доклад Гарсии подтвердил правомерность получения Россией возможности провести чемпионат мира 2018 года.

"Доклад опубликован. Думаю, странно, что это случилось в это время. Но все увидели, что никаких вопросов к России нет. Ничего другого и не ожидалось", — отметил Мутко.

По мнению генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина, опубликованное расследование отвечает на вопросы, которые "продолжают задавать отдельные иностранные СМИ".

"Негативную информацию о нас взять неоткуда. Были удивлявшие нас вопросы, теперь, исходя из логики жизни, думаю, что они должны или прекратиться или существенно сократиться", — добавил Сорокин.

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