Первые домашние матчи "Спартака" могут быть перенесены на поле соперников

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Первые домашние матчи московского футбольного клуба "Спартак" в сезоне-2017/18 могут быть перенесены на поля соперников, если на стадионе команды не будет завершен демонтаж временной инфраструктуры Кубка конфедераций. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

"Только 6-7 июля начнут убирать временную инфраструктуру с Кубка конфедераций на стадионе "Спартак". Поэтому есть договоренность обменяться кругами с соперниками, если "Спартак" не будет успевать сделать все это до своего первого матча", - сказал он.

В среду был опубликован утвержденный календарь на первые восемь туров чемпионата России сезона-2017/18. Первый домашний матч "Спартака" на своем стадионе должен провести 18 июля против столичного "Динамо" в рамках первого тура чемпионата.

Кубок конфедераций завершится 2 июля. В этот день стадион "Спартак" примет матч за третье место.