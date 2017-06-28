Тренер: сборная Самарской области по гандболу играла без лидеров в финале Спартакиады

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. В финале восьмой летней Спартакиады учащихся России сборная Самарской области по гандболу играла без лидеров, выбывших из-за травм. Об этом рассказал тренер команды Александр Хомутов, чьи слова приводит пресс-служба соревнований.
Сборная Самарской области уступила в финале команде Волгоградской области со счетом 20:22. Соревнования по гандболу проходили в Ростове-на-Дону.
"У нас была проблема с комплектованием состава, - сказал тренер. - Из-за повреждения коленного сустава не играли два лидера - Анастасия Фингарет и Валерия Кирдяшева. Если Фингарет еще как-то сыграла две встречи, она получила травму во время поединка с Московской областью, то Кирдяшева так на паркет и не вышла. Основная причина поражения в том, что мы не собрали сильнейший на сегодняшний день состав".
Тренер отметил, что игроки должны прибавить в мастерстве. "Мы еще в следующем году встретимся со сборной Волгограда, - сказал Хомутов. - Постараемся подготовиться получше и исправить свои ошибки. Нам необходимо, чтобы некоторые игроки прибавили в мастерстве, тогда мы сможем вернуть свои утраченные позиции".
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.