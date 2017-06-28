Гриндель: Сочи отвечает всем требованиям для размещения сборной Германии на ЧМ-2018

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СОЧИ, 28 июня. /ТАСС/. Сочи соответствует необходимым требованиям, которые выдвигала сборная Германии при выборе базы для размещения во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил в среду президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель в ходе встречи с мэром Сочи Анатолием Пахомовым.
Ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил ТАСС, что регион рассчитывает на то, что игроки сборной Германии будут тренироваться у них перед матчами чемпионата мира.
"Хочу подчеркнуть значимость вашего стадиона, он прекрасный, ухоженный, очень удобный для игры. Насчет того, чтобы Сочи стал базой команды Германии на чемпионате мира 2018 года в конечном итоге будет решать главный тренер [Йоахим Лев]. Но скажу со своей стороны, что Сочи предоставляет все необходимые условия", - цитирует Гринделя пресс-служба администрации Сочи.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре.