Гриндель: Сочи отвечает всем требованиям для размещения сборной Германии на ЧМ-2018

СОЧИ, 28 июня. /ТАСС/. Сочи соответствует необходимым требованиям, которые выдвигала сборная Германии при выборе базы для размещения во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил в среду президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель в ходе встречи с мэром Сочи Анатолием Пахомовым.

Ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил ТАСС, что регион рассчитывает на то, что игроки сборной Германии будут тренироваться у них перед матчами чемпионата мира.

"Хочу подчеркнуть значимость вашего стадиона, он прекрасный, ухоженный, очень удобный для игры. Насчет того, чтобы Сочи стал базой команды Германии на чемпионате мира 2018 года в конечном итоге будет решать главный тренер [Йоахим Лев]. Но скажу со своей стороны, что Сочи предоставляет все необходимые условия", - цитирует Гринделя пресс-служба администрации Сочи.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре.