Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФПЛ: финал Кубка России пройдет 9 мая, матч с вероятностью 99% состоится в Волгограде

Спорт
28 июня, 17:06 дата обновления: 28 июня, 17:17 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Глава РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что это будет один из тестовых матчей перед чемпионатом мира, первый или второй по счету

Поделиться
Материал из 1 страницы
Строительство стадиона ЧМ-2018 в Волгограде

Строительство стадиона ЧМ-2018 в Волгограде

© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Финал Кубка России по футболу сезона-2017/18 с вероятностью 99% состоится в Волгограде на новом стадионе, дата матча уже утверждена - это 9 мая. Об этом ТАСС сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

Волгоград ни разу не принимал финальные матчи Кубка России. "Волгоград-Арена" (вместимость - 45 тысяч зрителей) возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, на стадионе пройдут четыре матча группового этапа мирового первенства.

Смотрите также

Первый тур чемпионата России по футболу сезона-2017/18 стартует 15 июля

"Поступило обращение Волгограда провести в городе-герое финал Кубка на новом стадионе 9 мая, в год 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Руководством Российского футбольного союза (РФС) решение поддержать идею проведения финала Кубка России в Волгограде принято. На 99 процентов матч пройдет в Волгограде, осталось, чтобы это утвердил исполком, а дата уже утверждена - матч пройдет 9 мая. Это будет один из тестовых матчей перед чемпионатом мира, первый или второй по счету", - сказал Прядкин.

"Губернатор, местные органы безопасности утверждают, что справятся с этой задачей. Будет создана специальная рабочая группа, в которую войдут представители РФС, местные структуры", - отметил он.

Прядкин также заявил, что Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с хорошим титульным спонсором для Кубка России.

"Этот турнир надо повышать в ранге, есть задача выводить его на новый уровень", - сказал глава РФПЛ.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Сборная Москвы по парусному спорту стала победителем Спартакиады
8
Казань не устает от Роналду и Видаля: город встретил полуфиналистов Кубка конфедераций
11
Болельщики Кубка конфедераций посмотрели русский балет в московском метро
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова: Россия примет меры в ответ на арест своей дипсобственности в США
2
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора
3
Украина просит США проследить за строительством Керченского моста из космоса
4
СК сообщил о третьей девушке, облитой кислотой неизвестным на Ставрополье
5
Минобороны опровергло сообщения о захвате в Луганской области "российского военного"
6
В Донбассе взорвался автомобиль с сотрудниками СБУ
7
ВМФ РФ планирует построить перспективный авианосец
Темы дня
Загрузка...
Реклама