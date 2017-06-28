РФПЛ: финал Кубка России пройдет 9 мая, матч с вероятностью 99% состоится в Волгограде

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Финал Кубка России по футболу сезона-2017/18 с вероятностью 99% состоится в Волгограде на новом стадионе, дата матча уже утверждена - это 9 мая. Об этом ТАСС сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

Волгоград ни разу не принимал финальные матчи Кубка России. "Волгоград-Арена" (вместимость - 45 тысяч зрителей) возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, на стадионе пройдут четыре матча группового этапа мирового первенства.

"Поступило обращение Волгограда провести в городе-герое финал Кубка на новом стадионе 9 мая, в год 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Руководством Российского футбольного союза (РФС) решение поддержать идею проведения финала Кубка России в Волгограде принято. На 99 процентов матч пройдет в Волгограде, осталось, чтобы это утвердил исполком, а дата уже утверждена - матч пройдет 9 мая. Это будет один из тестовых матчей перед чемпионатом мира, первый или второй по счету", - сказал Прядкин.

"Губернатор, местные органы безопасности утверждают, что справятся с этой задачей. Будет создана специальная рабочая группа, в которую войдут представители РФС, местные структуры", - отметил он.

Прядкин также заявил, что Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с хорошим титульным спонсором для Кубка России.

"Этот турнир надо повышать в ранге, есть задача выводить его на новый уровень", - сказал глава РФПЛ.