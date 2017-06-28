Волонтерам и персоналу ЧМ-2018 в Калининграде сделают прививки от опасных вирусов

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КАЛИНИНГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Профилактические прививки против опасных вирусных инфекций, в частности гепатита А и дизентерии будут сделаны волонтерам и персоналу, который будет задействован в обслуживании игр и встрече гостей чемпионата мира по футболу в Калининграде. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Кроме того, будет проверена иммунизация волонтеров и персонала против кори, краснухи, дифтерии, столбняка и других инфекций. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач области Елена Бабура.
"Одной из главных задач по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия в период подготовки и проведения массового спортивного мероприятия с международным участием является создание иммунитета к инфекционным заболеваниям", - говорится в постановлении подписанном руководителем регионального управлением ведомства.
Обращается особое внимание на необходимость соблюдения санитарных норм при поставке продуктов и организации питания гостей региона, а также в местах их проживания. Также заинтересованным ведомствам предписывается создать необходимый запас соответствующих медицинских препаратов.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.