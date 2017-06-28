Выступление гандболисток сборной России в отборе к ЧМ-2017 признано удовлетворительным

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) признал удовлетворительным выступление женской национальной команды в квалификационном турнире к чемпионату мира 2017 года. Такое решение было озвучено на исполкоме ФГР, который 28 июня проходит в Москве, сообщает пресс-служба федерации.

Российские гандболистки под руководством Евгения Трефилова пробились на чемпионат мира, где на групповом этапе сыграют против сборных Дании, Бразилии, Черногории, Японии и Туниса.

"Выступление женской сборной России в отборочных матчах чемпионата мира, конечно, удовлетворительное. Команде предстоит несколько сборов перед турниром, один из них пройдет в июле, который я планирую посетить", - сказал президент ФГР Сергей Шишкарев.

Женская сборная России по гандболу является чемпионом Олимпийских игр 2016 года. На первенствах мира россиянки побеждали четыре раза (2001, 2005, 2007, 2009).

Чемпионат мира по гандболу среди женщин пройдет с 1 по 17 декабря в Германии.