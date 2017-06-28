Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Выступление гандболисток сборной России в отборе к ЧМ-2017 признано удовлетворительным

Спорт
28 июня, 17:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Российские гандболистки под руководством Евгения Трефилова пробились на мировое первенство

Поделиться
Материал из 1 страницы
Евгений Трефилов

Евгений Трефилов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) признал удовлетворительным выступление женской национальной команды в квалификационном турнире к чемпионату мира 2017 года. Такое решение было озвучено на исполкоме ФГР, который 28 июня проходит в Москве, сообщает пресс-служба федерации.

Смотрите также
Гандболистки сборной России

Гандболистки сборной России сыграют с датчанками на групповом этапе ЧМ

Российские гандболистки под руководством Евгения Трефилова пробились на чемпионат мира, где на групповом этапе сыграют против сборных Дании, Бразилии, Черногории, Японии и Туниса.

"Выступление женской сборной России в отборочных матчах чемпионата мира, конечно, удовлетворительное. Команде предстоит несколько сборов перед турниром, один из них пройдет в июле, который я планирую посетить", - сказал президент ФГР Сергей Шишкарев.

Женская сборная России по гандболу является чемпионом Олимпийских игр 2016 года. На первенствах мира россиянки побеждали четыре раза (2001, 2005, 2007, 2009).

Чемпионат мира по гандболу среди женщин пройдет с 1 по 17 декабря в Германии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Сборная Москвы по парусному спорту стала победителем Спартакиады
8
Казань не устает от Роналду и Видаля: город встретил полуфиналистов Кубка конфедераций
11
Болельщики Кубка конфедераций посмотрели русский балет в московском метро
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова: Россия примет меры в ответ на арест своей дипсобственности в США
2
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора
3
Украина просит США проследить за строительством Керченского моста из космоса
4
СК сообщил о третьей девушке, облитой кислотой неизвестным на Ставрополье
5
Минобороны опровергло сообщения о захвате в Луганской области "российского военного"
6
В Донбассе взорвался автомобиль с сотрудниками СБУ
7
ВМФ РФ планирует построить перспективный авианосец
Темы дня
Загрузка...
Реклама