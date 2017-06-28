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Фил Джексон покинул пост президента баскетбольного клуба "Нью-Йорк Никс"

Спорт
28 июня, 17:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

При президенте Джексоне клуб за три года ни разу не смог выйти в плей-офф НБА

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Фил Джексон

Фил Джексон

© AP Photo/Julie Jacobson

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Фил Джексон покинул пост президента клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Йорк Никс". Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Контракт 71-летнего американца с "Никс" действовал до 2020 года. При президенте Джексоне клуб за три года ни разу не смог выйти в плей-офф НБА.

"Наш клуб должен двигаться в другом направлении. Фил Джексон - один из самых известных и успешных людей в истории НБА. Его наследие в игре в баскетбол не имеет себе равных. Мы желаем ему всего наилучшего и благодарим его за его работу в клубе, - сообщил генеральный менеджер клуба Джеймс Долан.

"Никс" всегда будет занимать особое место в моем сердце. В этой команде и в этом городе началась моя тренерская карьера в НБА. Я навсегда буду им благодарен. Я благодарен господину Долану за предоставленную мне возможность вернуться сюда. Я надеялся выиграть чемпионат НБА для болельщиков клуба, они этого заслуживают, желаю им и команде всего наилучшего", - рассказал Джексон.

Джексон является 13-кратным чемпионом НБА. Дважды американец выигрывал чемпионат в качестве игрока и 11 - в качестве тренера "Чикаго" (1991-1993, 1996-1998) и "Лос- Анджелес Лейкерс" (2000-2002, 2009, 2010).

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