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Гендиректор ФК "Томь": тренер Петраков подпишет новый контракт с клубом

Спорт
28 июня, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Тренер возглавляет команду с апреля 2016 года

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Валерий Петраков

Валерий Петраков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Томь" предложил главному тренеру команды Валерию Петракову новый контракт на один сезон с возможностью продления еще на один год. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Томи" Руслан Киселев.

Петраков возглавил "Томь" в апреле 2016 года, под его руководством команда пробилась в премьер-лигу. По итогам сезона-2016/17 команда заняла последнее место и лишилась права выступать в элитном дивизионе чемпионата России.

"На сегодняшний день контракт еще не продлен, но мы обязательно его продлим, скоро объявим об этом на официальном сайте. Мы поставим подписи под новым соглашением сегодня-завтра, крайний срок - в понедельник, оно будет рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один год", - сказал Киселев.

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