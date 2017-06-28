Гендиректор ФК "Томь": тренер Петраков подпишет новый контракт с клубом

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Томь" предложил главному тренеру команды Валерию Петракову новый контракт на один сезон с возможностью продления еще на один год. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Томи" Руслан Киселев.
Петраков возглавил "Томь" в апреле 2016 года, под его руководством команда пробилась в премьер-лигу. По итогам сезона-2016/17 команда заняла последнее место и лишилась права выступать в элитном дивизионе чемпионата России.
"На сегодняшний день контракт еще не продлен, но мы обязательно его продлим, скоро объявим об этом на официальном сайте. Мы поставим подписи под новым соглашением сегодня-завтра, крайний срок - в понедельник, оно будет рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один год", - сказал Киселев.