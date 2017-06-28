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Фигуры грифонов появятся на Банковском мосту в Санкт-Петербурге перед ЧМ-2018

Спорт
28 июня, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Отмечается, что установка скульптур на прежние места должна завершиться до начала чемпионата мира, чтобы гости турнира смогли увидеть один из символов города

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Фигуры грифонов вернутся на Банковский мост в Санкт-Петербурге после реставрации в первой половине 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в России Welcome2018.com со ссылкой на председателя городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергея Макарова.

Отмечается, что установка скульптур на прежние места должна завершиться до начала чемпионата мира, чтобы гости турнира смогли увидеть один из символов города. Комплексная реставрация фигур грифонов организована впервые за два столетия их существования.

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"Грифоны будут установлены на мосту в первой половине следующего года, ближе к июню. До начала чемпионата мира по футболу должны обязательно успеть", - сообщил Макаров. Он уточнил, что реставрация скульптур, которые не только украшают мост, но и частично маскируют его крепления, ведется параллельно с ремонтом самой переправы через канал Грибоедова.

Глава комитета рассказал, что после реставрации крылатым львам вернут исторический облик, который был немного изменен в 1950-е годы. "Когда они вернутся, мы их не узнаем. Они не будут зелеными, как все привыкли, а станут почти черными, будет восстановлена историческая форма фонарей над их головами", - отметил Макаров.

Вантовый мост через канал Грибоедова (Екатерининский канал) был построен в 1826 году возле здания Ассигнационного банка, в котором сейчас располагается Санкт- Петербургский государственный экономический университет. Из- за близости к финансовому учреждению мост назвали Банковским. Отличительной особенностью этой переправы стали четыре чугунных льва с позолоченными крыльями, созданные по модели скульптора Павла Соколова на Александровском чугунолитейном заводе. Они признаны объектом культурного наследия федерального значения.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Санкт-Петербург примет четыре матча группового этапа турнира, матчи 1/8 финала, полуфинала и встречу за третье место.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

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