Арбитражный суд принял к производству иск кредитора к ФК "Кубань" почти на 1,6 млн рублей

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КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрел и принял к производству иск от одного из кредиторов футбольного клуба "Кубань" почти на 1,6 млн рублей в рамках рассмотрения дела о банкротстве клуба, инициированного инспекцией федеральной налоговой службы №4. Об этом сообщается в материалах на сайте суда.
Инспекция федеральной налоговой службы №4 по Краснодару в апреле 2017 года направила в Арбитражный суд Краснодарского края материалы о признании банкротом организации НАО "Футбольный клуб "Кубань". Дело рассматривается в суде первой инстанции, слушания назначены на 14 июля.
"Арбитражный суд, рассмотрев исковое заявление ООО Агрофирма "Приволье", г. Славянск-на-Кубани к НАО "Футбольный клуб "Кубань", г. Краснодар о взыскании 1 587 120 руб. 74 коп. определил: исковое заявление принять к производству", - говорится в документе.
Рассмотрение иска намечено на 31 июля.
"Кубань" заняла седьмое место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17. Новый сезон в ФНЛ стартует 8 июля, "Кубань" в первом туре на выезде сыграет с "Томью".