Торгованов продолжит работу в сборной России по гандболу

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Главный тренер мужской сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов продолжит работу с командой. Об этом сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев, чьи слова приводит пресс- служба организации.

Также исполком ФГР, заседание которого прошло в среду в Москве, признал неудовлетворительным результат команды в отборочном турнире чемпионата Европы 2018 года. Под руководством 45-летнего Торгованова сборная России впервые в истории не сумела попасть в финальную стадию чемпионата Европы.

"По ситуации с мужской сборной России хочу сказать, что диагноз неутешительный, - отметил Шишкарев. - Но я считаю, что мы должны работать, засучив рукава. У меня есть три предложения, первое - не принимать отставку Дмитрия Торгованова, тем более что главный тренер не заявлял о ней, второе - признать выступление мужской сборной России в отборе на чемпионат Европы неудовлетворительным. Третье - сформировать чрезвычайный штаб по подготовке мужской сборной России к Олимпийским играм в Токио, который я готов возглавить".

Торгованов возглавляет команду с 2015 года.