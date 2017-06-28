Торгованов продолжит работу в сборной России по гандболу

Результат мужской сборной РФ по гандболу в отборе к ЧЕ-2018 признан неудовлетворительнымСпорт 28 июня, 18:11
Прядкин: предпосылки, что "Зенит" будет играть в РФПЛ на стадионе "Санкт-Петербург", естьСпорт 28 июня, 18:04
Прядкин: матчи "Урала" в РФПЛ могут проходить в манеже в случае суровых погодных условийСпорт 28 июня, 18:00
Орел и голубь: почему встреча президентов США и Южной Кореи будет непростойМеждународная панорама 28 июня, 18:00
Дирижер, глава колонии и журналист: главные роли Микаэла НюквистаКультура 28 июня, 17:53
Арбитражный суд принял к производству иск кредитора к ФК "Кубань" почти на 1,6 млн рублейСпорт 28 июня, 17:48
Трамп принял приглашение Макрона посетить Францию 14 июляМеждународная панорама 28 июня, 17:45
На восстановление российских памятников культуры нужно около 500 млрд рублейКультура 28 июня, 17:42
РФПЛ опубликует календарь до 20-го тура после жеребьевки еврокубков в августеСпорт 28 июня, 17:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Главный тренер мужской сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов продолжит работу с командой. Об этом сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев, чьи слова приводит пресс- служба организации.
Также исполком ФГР, заседание которого прошло в среду в Москве, признал неудовлетворительным результат команды в отборочном турнире чемпионата Европы 2018 года. Под руководством 45-летнего Торгованова сборная России впервые в истории не сумела попасть в финальную стадию чемпионата Европы.
"По ситуации с мужской сборной России хочу сказать, что диагноз неутешительный, - отметил Шишкарев. - Но я считаю, что мы должны работать, засучив рукава. У меня есть три предложения, первое - не принимать отставку Дмитрия Торгованова, тем более что главный тренер не заявлял о ней, второе - признать выступление мужской сборной России в отборе на чемпионат Европы неудовлетворительным. Третье - сформировать чрезвычайный штаб по подготовке мужской сборной России к Олимпийским играм в Токио, который я готов возглавить".
Торгованов возглавляет команду с 2015 года.