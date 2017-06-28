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Андрей Свечников выбран под первым номером на драфте Канадской хоккейной лиги

Спорт
28 июня, 19:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Форвард в сезоне-2016/17 выступал за клуб Хоккейной лиги США (USHL) "Маскегон Ламберджекс" и провел в его составе 48 матчей, в которых набрал 58 очков

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Андрей Свечников

Андрей Свечников

© Елена Руско/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Клуб Канадской хоккейной лиги (CHL) "Барри Кольтс" выбрал под первым номером импорт- драфта новичков 17-летнего российского нападающего Андрея Свечникова.

Форвард в сезоне-2016/17 выступал за клуб Хоккейной лиги США (USHL) "Маскегон Ламберджекс" и провел в его составе 48 матчей, в которых набрал 58 очков (29 шайб + 29 результативных передач). В составе юниорской сборной России нападающий стал бронзовым призером чемпионата мира 2017 года, где провел семь матчей и набрал 9 очков (4+5).

"Андрей - очень способный хоккеист, настоящий бомбардир. Нам очень повезло, что такой игрок присоединился к нашей команде, - сказал главный тренер "Барри Кольтс" Дэйл Хаверчук. - Он один из игроков, которые делают своих одноклубников лучше на льду. Он прекрасно вписывается в ту роль, которую мы ждем от него".

"Я очень горд, что меня выбрали под первым номером драфта CHL, - сказал Андрей Свечников. - Я очень рад присоединиться к моей новой команде и хочу поблагодарить клуб за то, что они выбрали меня. Я с нетерпением жду возможности встретиться со своими новыми товарищами по команде и стать частью команды".

Брат хоккеиста, 20-летний Евгений Свечников, выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ), в 2015 году он был выбран "Детройтом" на драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в первом раунде под общим 19-м номером, а в июне этого года он стал первым за 13 лет российским чемпионом АХЛ в составе клуба "Гранд-Рэпидс Гриффинс".

Под вторым номером клубом "Монктон Уайлдкэтс" был выбран другой российский хоккеист, нападающий Александр Хованов, прошлый сезон проведший в казанском "Ирбисе", выступающем в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).

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