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Непомнящий одержал две победы на старте этапа Гран-тура в Бельгии

Спорт
28 июня, 19:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Первое место после трех стартовых туров занимает американец Уэсли Со

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл грузина Баадура Джобаву и голландца Аниша Гири, а также проиграл Вишванатану Ананду из Индии в быстрых шахматах на втором этапе серии Гран-тур, который проходит в Бельгии.

В первом круге Гири сыграл вничью с Анандом, норвежец Магнус Карлсен обыграл армянина Левона Ароняна, американец Уэсли Со - россиянина Владимира Крамника, француз Максим Вашье-Лаграв - украинца Василия Иванчука. Во втором туре вничью завершились партии Иванчук - Карлсен и Со - Вашье-Лаграв, Крамник обыграл Ананда, Аронян - Джобаву. В третьем туре Со оказался сильнее Карлсена, Гири - Ароняна, Иванчук - Джобавы, Вашье-Лаграв и Крамник победителя не выявили.

Первое место после трех стартовых туров занимает Со, набрав 5 очков. Далее Идут Непомнящий, Вашье-Лаграв (оба - по 4 очка), Карлсен, Крамник, Ананд, Гири, Иванчук (все - по 3), Аронян (2), Джобава (0).

Однокруговой турнир по быстрым шахматам проходит с 28 по 30 июня, 1-2 июля пройдет блиц в два круга.

Гран-тур является представительным коммерческим соревнованием, которое в нынешнем году будет состоять из пяти этапов. В августе пройдут два этапа в американском Сент-Луисе - "классический" Кубок Синкфилда и турнир по быстрым шахматам и блицу, а в ноябре-декабре запланирован турнир по классическим шахматам в Лондоне.

Общий призовой фонд тура составляет €1,2 млн.

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