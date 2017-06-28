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Гинер: ЦСКА легче заменить главного тренера, чем состав команды

Спорт
28 июня, 19:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Президент армейского клуба заявил, что полностью делать новую команду нельзя никогда, так как на это пойдут большие убытки

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Евгений Гинер

Евгений Гинер

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Футбольному клубу ЦСКА легче заменить главного тренера команды, чем весь состав игроков. Об этом заявил президент ЦСКА Евгений Гинер во время мастер- класса на факультете "Менеджмент в игровых видах спорта" бизнес-школы RMA.

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В декабре прошлого года ЦСКА покинул главный тренер Леонид Слуцкий. Вместо него был назначен белорусский специалист Виктор Гончаренко.

"Вообще есть понятие, что тренер должен работать пять-семь лет, после чего надо менять состав или тренера. Для ЦСКА легче поменять тренера, чем состав. Полностью делать новую команду нельзя никогда, потому что на это пойдут большие убытки", - сказал Гинер.

"Что касается состава, если ребята психологически переступят через большие зарплаты, то мы в этом году получили пять-шесть своих футболистов. Кроме того, мы даем игроков в аренду в иностранные клубы, потому что наша первая лига, мне кажется, еще не очистилась от советского футбола. Вообще топ-клуб не может играть только за счет своих игроков, нужны игроки хорошие и, желательно, российские", - отметил президент клуба.

В прошлом сезоне ЦСКА занял второе место в чемпионате России.

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