Гинер: футболист ЦСКА Головин еще не готов к переходу в английский "Арсенал"

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Александр Головин еще не готов к переходу в английский "Арсенал". Такое мнение высказал президент ЦСКА Евгений Гинер во время мастер-класса на факультете "Менеджмент в игровых видах спорта" бизнес-школы RMA.
Ранее агент Шандор Варга рассказал ТАСС, что скауты лондонского "Арсенала" просматривали 21-летнего футболиста в матчах на Кубке конфедераций.
"Мое мнение, что Саша Головин не готов к "Арсеналу", "Манчестер Юнайтед" и так далее. Ему нужна стабильность, надо обрести себя. Вы помните, как поехал Жирков в "Челси", - сказал Гинер.
Головин является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду армейцев с 2015 года, став с ней чемпионом России сезона-2015/16. В том же году полузащитник был впервые вызван в сборную России. В сезоне-2016/17 игрок провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах и забил три гола.