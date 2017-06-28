Гинер: футболист ЦСКА Головин еще не готов к переходу в английский "Арсенал"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Александр Головин еще не готов к переходу в английский "Арсенал". Такое мнение высказал президент ЦСКА Евгений Гинер во время мастер-класса на факультете "Менеджмент в игровых видах спорта" бизнес-школы RMA.

Ранее агент Шандор Варга рассказал ТАСС, что скауты лондонского "Арсенала" просматривали 21-летнего футболиста в матчах на Кубке конфедераций.

"Мое мнение, что Саша Головин не готов к "Арсеналу", "Манчестер Юнайтед" и так далее. Ему нужна стабильность, надо обрести себя. Вы помните, как поехал Жирков в "Челси", - сказал Гинер.

Головин является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду армейцев с 2015 года, став с ней чемпионом России сезона-2015/16. В том же году полузащитник был впервые вызван в сборную России. В сезоне-2016/17 игрок провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах и забил три гола.