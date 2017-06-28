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Российская прыгунья с шестом Сидорова выиграла этап "Мирового вызова" в Чехии

Спорт
28 июня, 20:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

В среду спортсменке исполнилось 26 лет

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Анжелика Сидорова

Анжелика Сидорова

© Станислав Красильников/ТАСС, архив

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова стала победительницей этапа "Мирового вызова", который проходит в чешской Остраве. Россиянка показала результат 4,70 м.

Второе место заняла Алиша Ньюман из Канады (4,65), третьей стала Робейлис Пейнадо (4,55), еще одна россиянка Ольга Муллина заняла седьмое место (4,40). Сидорова является чемпионкой Европы в помещениях. В среду ей исполнилось 26 лет.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили 14 российских легкоатлетов, среди которых Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Вера Ребрик.

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