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Шишкарев: новый московский гандбольный клуб через год может стать базовым для сборной

Спорт
28 июня, 20:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

По словам главы Федерации гандбола России, это миф, что Москве не интересен гандбол

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Сергей Шишкарев

Сергей Шишкарев

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Гандбольный клуб из Москвы, который станет участником следующего чемпионата России среди мужских команд, в ближайшей перспективе может стать базовым клубом для национальной сборной. Такое мнение журналистам высказал глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

Решение о создании нового клуба в Москве было озвучено на исполкоме ФГР, заседание которого состоялось в среду в здании Олимпийского комитета России.

"Новый столичный клуб может стать базовым для национальной сборной. При наличии серьезного финансирования и достаточного бюджета, на что я надеюсь, будут привлечены серьезные игроки, которые сейчас выступают в иностранных клубах, а также будет подписана талантливая молодежь. Конечно, мы не сможем собрать весь костяк сборной в столичном клубе, но для этого будут привлечены все силы. В этой команде будут наигрываться особые связи, будет достигаться сыгранность", - сказал Шишкарев.

"Мы развеем миф, что Москве не интересен гандбол. Город просто забыл, что это такое, что гандбол существует не только в телевизоре. Думаю, что мы докажем, что это не так. Я думаю, что в залах мы увидим полные трибуны уже к зиме", - добавил он.

Ранее в Москве выступал клуб "Кунцево", который был трехкратным чемпионом СССР среди мужских команд. Последним столичным гандбольным клубом был многократный чемпион СССР и двукратный чемпион России "ЦСКА-Спортакадемклуб", который в декабре 2001 года был переименован в "Чеховские медведи" и переехал в Московскую область.

Ранее стало известно, что состав мужской суперлиги в следующем сезоне может пополнить санкт-петербургский "Зенит", спонсором которого станет "Газпром".

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