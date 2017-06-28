Гинер: английский чемпионшип является турниром ниже среднего уровня

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент ЦСКА Евгений Гинер считает, что бывший главный тренер его команды Леонид Слуцкий ушел в клуб "Халл Сити", который выступает в лиге ниже среднего уровня. Об этом он заявил во время мастер-класса на факультете "Менеджмент в игровых видах спорта" бизнес-школы RMA.
"Назначение Слуцкого в "Халл Сити" своей заслугой не считаю. [Мигель] Данни перешел из "Зенита" в "Славию" - это заслуга? Мы говорим о спортивных планах, по-вашему, чемпионшип - это уровень выше? Там нет возможности бороться за еврокубки, это даже не средний уровень", - сказал Гинер.
Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре прошлого года. После этого он проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык, посещал матчи Английской премьер-лиги и заявлял о желании работать в английском клубе. 9 июня стало известно, что российский специалист возглавил "Халл Сити", выступающий во второй по силе лиге чемпионата Англии.