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РФС разрешил внештатную процедуру лицензирования ФК "Зоркий" для участия в ПФЛ

Спорт
28 июня, 21:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Ранее руководство "Зоркого" заявляло о намерении заявиться в ПФЛ, а главным тренером команды станет Сергей Юран

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) разрешило внештатную процедуру лицензирования красногорскому клубу "Зоркий" для участия в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Сергей Юран

Сергей Юран сообщил, что будет главным тренером ФК "Зоркий"

Ранее руководство "Зоркого" заявляло о намерении заявиться в ПФЛ, а главным тренером команды станет Сергей Юран.

Очередное заседание бюро исполкома РФС, на котором было принято это решение, состоялось в среду. Также на нем были утверждены регламенты чемпионата России среди команд Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и ПФЛ, утверждены календари первенства РФПЛ и ФНЛ. Кроме того, утверждены итоги чемпионата России по мини-футболу, увеличение существующей системы оплаты труда судейских бригад и главных судейских коллегий, обслуживающих матчи чемпионата и Кубка России по пляжному футболу.

Также был утвержден состав комитета РФС по маркетингу, а ФНЛ было разрешено допускать в виде исключения для целей проведения отдельных матчей соответствующих футбольных клубов стадионы "Химик" в Дзержинске (для ФК "Олимпиец", Нижний Новгород), "Зенит" в Волгограде (для ФК "Ротор- Волгоград"), "Спартак" в Новосибирске (ФК "Сибирь"), "Спартак" в Тамбове (ФК "Тамбов"), "Урожай" в Костроме (ФК "Шинник"), "Трудовые резервы" в Курске (ФК "Авангард"), "Электрон" в Великом Новгороде (ФК "Динамо", Санкт- Петербург).

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